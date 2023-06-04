الكرملين: بوتين يخصص وقتا كافيا للاجتماعات حول العملية العسكرية في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مقابلة مع البرنامج التليفزيوني "موسكو. الكرملين. بوتين" اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يكرس الكثير من الوقت للاجتماعات بشأن تقدم العملية العسكرية الخاصة بقدر ما يحتاجه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال بيسكوف ردا على سؤال لمقدم البرنامج بافيل زاروبين "بقدر ما هو ضروري تماما للقائد الأعلى لممارسة القيادة العامة"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان يتلقى معلومات محدثة باستمرار في يوم وقوع الهجوم على موسكو ومنطقة موسكو بطائرات مسيرة، حيث حصل على تقارير، بما في ذلك عبر الهاتف، ثم أعطى بعد ذلك بعض التعليمات بصفته الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد بيسكوف أن "بوتين تلقى تقاريرا من وزارة الدفاع ووزارة الطوارئ ومن رؤساء المناطق في موسكو ومنطقة موسكو، وكانت التقارير ترد باستمرار"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وقال بيسكوف، متحدثا عن جدول أعمال بوتين في ذلك اليوم، "ولإنه كان يتم تحديث المعلومات بسرعة كبيرة، كانت هناك مكالمات هاتفية مستمرة، ثم صدرت التعليمات من رئيس الدولة، أوامر من القائد الأعلى للقوات المسلحة".

ونشر مقدم البرنامج بافيل زاروبين لقطات للمقابلة مع بيسكوف على قناة تلجرام التابعة له اليوم الأحد.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا إلى تحسين الدفاع الجوي بعد تعرض العاصمة موسكو لهجمات بطائرات مسيرة في آواخر مايو الماضي.

وقال بوتين، عبر التلفزيون الرسمي، إنه على الرغم من أن النظام في موسكو ومنطقة موسكو تعامل بشكل مناسب، لا تزال هناك حاجة للعمل، مؤكدا أن الدفاع الجوي لا يزال يحتاج إلى إحكام عملياته.

وأكد بوتين "سوف نقوم بهذا"، واتهم أوكرانيا بإثارة ردود جديدة من روسيا بمثل هذه الهجمات، قائلا: "إن موسكو سوف ترد، وقد نفت الحكومة في كييف المشاركة المباشرة في الهجمات".

واعترض الدفاع الجوي الروسي كل المسيرات فوق موسكو، وفقا لوزير الدفاع سيرجي شويجو.

وتسببت الهجمات في أضرار محدودة بالعديد من المباني، وإصابة شخصين إصابات طفيفة، وفقا لتقارير روسية سابقة.