 الجمرة الخبيثة تودي بحياة شخص وتصيب 11 آخرين في غانا - بوابة الشروق
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الجمرة الخبيثة تودي بحياة شخص وتصيب 11 آخرين في غانا

أكرا (د ب أ)
نشر في: الأحد 4 يونيو 2023 - 12:02 م | آخر تحديث: الأحد 4 يونيو 2023 - 12:02 م

لقي شخص حتفه وأصيب 11 آخرون بسبب الجمرة الخبيثة، بعد تفش للفيروس في منطقة بيندوري في منطقة ابر إيست.

وذكرت صحيفة "بيزنس نيوز" في غانا أن الضحايا تناولوا لحم ماشية نافقة مصابة بالجمرة الخبيثة.

وجاء في بيان للمدير الإقليمي لهيئة الصحة في منطقة ابر ايست أنه "في اليوم الأول من شهر يونيو الجاري، تلقت هيئة الصحة الإقليمية إشعارا بتسجيل إصابتين بالجمرة الخبيثة، وحالة وفاة جراء الفيروس في منطقة بيندوري بعد تناول لحم ماشية نافقة".

وأضاف البيان: "عموما نفقت أربعة من رؤوس الماشية في المنطقة المتضررة. وحتى الآن تم رصد 11 حالة إصابة مشتبه بها بالفيروس، كما تجرى جهود لرصد الحالات المختلطة".

وبذلك يحث البيان جميع المناطق، خاصة المتاخمة لبيندوري، على الالتزام بالحذر، وإعطاء الأولوية لأنشطة المراقبة لفيروس الجمرة الخبيثة وتكثيفها في جميع المنشآت الصحية.


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