مستشار للرئيس الأوكراني يشكك في الاستعدادات لشن هجوم مضاد

تتواصل الاستعدادات في أوكرانيا لشن الهجوم المضاد المرتقب ضد القوات الروسية في جنوب وجنوب شرق البلاد، في الوقت الذي حذر فيه إيهور جوفكفا كبير مستشاري الرئيس فلوديمير زيلينسكي للشئون الخارجية من أن بلاده لا تزال تواجه نقصا في الأسلحة والذخيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، عن جوفكفا قوله لصحيفة "صنداي تايمز": "إذا كنت تريد أن تبدأ هجوما مضادا ناجحا، فأنت بحاجة إلى كل شيء تحت تصرفك، بما في ذلك مدفعية ومركبات مدرعة ودبابات، لذلك من المرجح أنه ليس لدينا ما يكفي".

وتابع أن "طلب المزيد من الأسلحة هو الموضوع رقم 1" في كل اجتماعات

الرئيس زيلينسيكي مع الحلفاء.

وتأتي التصريحات المتشائمة بعد يوم من قول زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" إن أوكرانيا مستعدة لهجومها المضاد، إلا أنه حذر من خسائر بشرية محتملة، قائلا: "سيموت عدد كبير من الجنود".

كما طالب زيلينسكي بمنح أوكرانيا "إشارة" على انضمام محتمل لحلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال اجتماع الحلف في فيلنيوس في يوليو المقبل.