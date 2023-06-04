شييع جنازة محمود وهبة أول حاصل على الدكتوراه داخل العناية المركزة بطنطا

شيع أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية، عصر اليوم الأحد، جثمان الدكتور محمود وهبة أستاذ ومدرس الإحصاء بكلية التجارة بجامعة الأزهر، في مسقط رأسه بمقابر العائلة بسيجر.

ويُعرف وهبة، إعلاميا بصاحب أول رسالة دكتوراه داخل العناية المركزة، حيث حصل على الدرجة بعد مناقشته لرسالة الدكتوراه خلال فترة تلقيه العلاج بالمستشفى.

وشارك المئات من زملائه وأقاربه في أداء صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد توكل بالمنطقة الأزهرية، وسط حالة من الحزن على فراقه.

يذكر أن الدكتور الراحل لاقى تأييد واستحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب حصوله على رسالة الدكتوراة ومناقشتها مع أساتذة جامعة الأزهر الشريف خلال الشهرين الماضيين.

ويعتبر الدكتور محمود وهبة، صاحب أول رسالة دكتوراه تناقش داخل المستشفى، وقد نالت قصته إعجاب الكثير من المتابعين ورواد السوشيال ميديا، وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد وجه بتكفل جامعة الأزهر بنفقات علاج الدكتور محمود وهبة، المدرس المساعد بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والذي ناقش رسالة الدكتوراة منذ أيام قليلة في مقر علاجه بالمستشفى، لكنه توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم.