 نشوب حريق مروع في عزبة عين القضا بمركز الداخلة في الوادي الجديد - بوابة الشروق
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نشوب حريق مروع في عزبة عين القضا بمركز الداخلة في الوادي الجديد

عمرو بحر
نشر في: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 5:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 5:29 م

شب حريق مروع في عزبة عين القضا بقرية القلمون فى مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حيث التهمت النيران عدد كبير من أشجار النخيل والزراعات وانتقلت إلى بعض المنازل.

كانت الأجهزة الأمنية بالوادى الجديد، قد تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق مروع في مزارع النخيل بعزبة عين القضا في قرية القلمون بمركز الداخلة، وعلى الفور إنتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتم الدفع بسيارات المياه التابعة للوحدات المحلية وعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحريق، وجارى السيطرة ومحاصرة الحريق قبل ان تمتد السنة اللهب إلى المناطق المجاورة للحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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