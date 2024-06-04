قطر تسلم حماس مقترحا إسرائيليا جديدا: أكثر قرباً لمواقف الجانبين

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نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قوله إنهم تسلموا مقترحاً إسرائيلياً جديداً يعكس المبادئ التي ذكرها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقاموا بتسليمها لحركة حماس.

وأوضح الأنصاري أن الوثيقة الآن أكثر قربا لمواقف حماس وإسرائيل، مؤكداً أنهم يبذلون قصارى جهدهم لوضع اللمسات الأخيرة للوصول إلى اتفاق.

كان بايدن قد أعلن، مساء الجمعة، عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وأضاف بايدن أن المرحلة الأولى المقترحة مدتها 6 أسابيع تقضي بوقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل والإفراج عن المحتجزين ورفات المتوفين منهم.

وتابع بايدن أن المرحلة الثانية ستشهد إطلاق سراح بقية المحتجزين بما في ذلك الجنود وإدامة وقف إطلاق النار، فيما تتعلق المرحلة الثالثة بما بعد الحرب وإعادة الإعمار