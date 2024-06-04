 ماكرون يدعو حماس لقبول خطة واشنطن.. وعلى السلطة الفلسطينية إدارة غزة - بوابة الشروق
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ماكرون يدعو حماس لقبول خطة واشنطن.. وعلى السلطة الفلسطينية إدارة غزة

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
وكالات
نشر في: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 5:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 5:39 م

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، دعوته لحركة حماس قبول خطة وقف إطلاق النار التي عرضها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدير قطاع غزة.

ونقل قصر الإليزيه عن ماكرون تجديده الدعوة لحماس لقبول خطة وقف إطلاق النار التي طرحتها واشنطن، وفقاً لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن ماكرون يقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى إدارة قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، انتقد القيادي في حماس سامي أبو زهري، دعوات واشنطن والغرب للحركة لقبول اقتراح وقف إطلاق النار الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا إن هذه الدعوات تعتبر أن حماس هي التي تعيق التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أبو زهري أن إسرائيل غير معنية بالتوصل إلى صفقة جادة في غزة ولا تزال تراوغ تحت الغطاء الأمريكي الذي يسهم في التضليل.

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