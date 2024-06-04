نصرالله وباقري يبحثان التطورات في غزة ولبنان

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بحث الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، مع وزير خارجية إيران بالوكالة علي باقري كني آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

واستقبل نصر الله الوزير باقري، والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في بيروت، بحسب بيان عن العلاقات الإعلامية التابعة لحزب الله اليوم الثلاثاء.

ووفق البيان، جرى استعراض آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة وخصوصا في جبهتي غزة ولبنان والحلول المطروحة والاحتمالات القائمة حول تطور الأحداث.

وجدد نصر الله، تقديم تعازيه باستشهاد رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان وصحبهما الكرام، شاكرا للجمهورية الإسلامية قائدا وحكومة وشعبا وقوفها الدائم إلى جانب شعوب المنطقة وحركات المقاومة وموقفها الثابت والراسخ رغم كل العقوبات والتهديدات.