محافظ مطروح: استعدادات مكثفة بكل القطاعات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد القصوى لكل القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بنطاق المحافظة، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مركز السيطرة والطوارئ، على مدار الساعة، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقي شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى، وسرعة اتخاذ الإجراءات للحل الفوري والتيسير عليهم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمناقشة استعدادات المحافظة لعيد الأضحى بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، مشدد على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على جميع المجازر للتأكد من جاهزيتها، مع فتحها بالمجان للمواطنين وتوفير كل الاحتياجات والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع تنظيم دخول الأضاحي والالتزام بالضوابط والإجراءات ورفع مخلفات المجازر أول بأول حفاظا على البيئة والصحة العامة.

كما خصصت مديرية الأوقاف بمطروح 295 ساحة ومسجدا ذات خطيب وإمام من الأوقاف منها منها 23 ساحة و272 مسجد لإقامة صلاة العيد على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مع المرور وتوفير التأمين بها والوقوف على تمام جاهزيتها والاستعدادات لاستقبال المصلين.

كما وجه محافظ مطروح حالة الاستعداد بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف، وإلغاء الإجازات، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات خلال إجازة العيد مع دفع سيارات إسعاف إضافية إلى أماكن ذات الكثافة المرتفعة بالشواطئ وعلى امتداد الساحل الشمالي، مع تسيير حركة المرور على الطريق الساحلي وداخل المحافظة وخاصة في ظل الإقبال السياحي الكبير عليها خلال تلك الفترة.



وأكد محافظ مطروح توفير كل احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى، مع توافر جميع السلع الاساسية والمواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم، بجانب زيادة حصة مجمع المخابز والبوتاجاز والغاز الصب والمواد البترولية من السولار والبنزين المخصصة للمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة زيادة الاستهلاك المتوقعة مع زيادة الإقبال السياحي وتوافد الكثير من المصطافين على المحافظة خلال إجازة العيد.



وأشار إلى أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة رفعت استعداداتها القصوى مع فتح جميع المجازر الحكومية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية بالمجان وإلغاء الاجازات لأطباء المجازر لاستقبال الأضاحي من المواطنين طوال أيام العيد للحفاظ على البيئة وسلامة اللحوم وخلوها من الأمراض للتيسير على المواطنين مع تكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمحلات بمشاركة جميع الجهات المعنية من الطب البيطري والصحة والتموين والسياحة وغيرها، والتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والسلع للاستهلاك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة خلال فترة العيد كذلك التأمين على استقرار التيار الكهربي والتشديد على توفير وضخ مياه الشرب للمواطنين خلال أيام العيد.