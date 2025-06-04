رئيس الإمارات يعفي 222 مواطنا من مديونيات بـ140 مليون درهم

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، صندوق معالجة الديون المتعثرة، بإعفاء 222 من المستفيدين من الصندوق من فئتي المتقاعدين والضمان الاجتماعي من مديوناتهم المترتبة عليهم للصندوق بقيمة إجمالية بلغت نحو 140 مليون درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم).

وقال بيان للصندوق، اليوم، إن هذه "المبادرة تترجم رؤية القيادة في تسهيل شئون حياة وأمور المواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، ويسهم في ترسيخ مسيرة التنمية الاجتماعية عبر تخفيف الأعباء المعيشية، وتأمين العيش الكريم للمتقاعدين وأصحاب الضمان الاجتماعي وتحقيق استقرارهم الأسري".

ويستفيد من هذا القرار 132 مواطناً من فئة المتقاعدين، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 86.476 مليون درهم، إلى جانب 90 مواطنا من فئة الضمان الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تجسد حرص رئيس الإمارات على رفع الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن.