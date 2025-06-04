انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

تنتهي اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بجميع المحافظات، والتي شهدت تداول واسع للامتحانات بجميع المحافظات على صفحات الغش على تليجرام، وإلغاء لامتحانات في عدد محدود من المحافظات بسبب التسريب قبل بدء اللجان.

وأعلنت المديريات التعليمية إلغاء امتحانات أي طالب ثبت تورطه في الغش الإلكتروني، سواء في تصوير وتداول الامتحانات على صفحات الغش أو حمل الموبايل باللجان حتى لو كان مغلقا.

وأعلنت أيضا إلغاء امتحانات الطلاب المتورطين في أعمال الشغب بسير العملية الامتحانية، وذلك تطبيقا للوائح والانضباط الوزاري لما ارتكبوه من سلوك يمثل انتهاكا صريحا على هيبة المؤسسة التعليمية وحرمة الامتحانات.

وتواصل الكنترولات تصحيح الامتحانات، وفق نماذج الإجابة المقررة من قبل الموجهين العموم، وسيتم إعلان النتائج بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة واعتماد كل نتيجة من المحافظ المختص.