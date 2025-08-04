قطر تدين بشدة اقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى

أدانت قطر بشدة، اليوم الاثنين، اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين يتقدمهم وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، من استمرار مثل هذه الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وما سينتج عنها من توسيع لدائرة العنف في المنطقة، وشددت في الوقت ذاته على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وجددت الوزارة التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.