تموين البحيرة: تحرير ضبط 539 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة 

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على المجازر والأسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، لضمان توفير لحوم صالحة وآمنة للمواطنين خلال أيام العيد.

وذكرت عازر، في بيان لها اليوم، أن مديرية الطب البيطري بالبحيرة برئاسة الدكتور محمد مصطفى سالم، شنت من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم 8 حملات تفتيشية على مدار يومين بمراكز رشيد، إيتاي البارود، كفر الدوار وشبراخيت، و بدر، إدكو والدلنجات.

وأسفرت الحملات عن تحرير 31 محضرا وضبط 539 كيلو من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكوميه ولحوم ومصنعات لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت المحافظ ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بالصحة العامة أو التأثير على سلامة الغذاء، مشددة على أن أمن وسلامة المواطن يأتي في مقدمة الأولويات خلال هذه الفترة.