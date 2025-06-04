بدء محاكمة داعشي متهم بقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا

بدأت الأربعاء، في ستوكهولم محاكمة الإرهابي أسامة كريّم المدان في اعتداءات باريس وبروكسل في العامين 2015 و2016، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإرهاب لمشاركته في قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أحرق حيا بطريقة وحشية في سوريا.

وهذه أول محاكمة لمشتبه فيه بقتل الطيار الأردني في عمل غاية في الوحشية أثار تنديدات عبر العالم في العام 2015 على ما أفادت النيابة العامة السويدية، وفق وكالة فرانس برس.

وأثار قتل الطيار صدمة في الأردن الذي كان يشارك في ضربات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد مواقع تنظيم داعش في سوريا.

وقالت المدعية العامة رينا ديفجون مع بدء المحاكمة في ستوكهولم: "أسامة كريّم بالتنسيق والاتفاق مع منفذين آخرين أعضاء في تنظيم (داعش) قتل معاذ الكساسبة. في هذا الإطار حرس أسامة كريّم الذي ارتدى بزة وحمل السلاح، الضحية واقتاده إلى القفص المعدني حيث احتجز في ما بعد. من ثم، أضرم أحد المنفذين النار في معاذ الكساسبة الذي كان لا يملك أي وسيلة للدفاع عن نفسه أو طلب المساعدة».

وفي الأردن، قال والد الطيار صافي الكساسبة: «نأمل أن يلقى هذا المجرم أقسى جزاء بقدر وحجم الجريمة، هذا ما نتأمله من قانون محترم وعادل».

وتقام المحاكمة في قاعة تخضع لإجراءات أمنية مشددة.

ووجهت إلى أسامة كريّم وهو سويدي يبلغ الثانية والثلاثين تهم ارتكاب "جرائم حرب مشددة وجرائم إرهابية". وبحسب النيابة العامة السويدية، تحمل هذه التهم عقوبة السجن مدى الحياة.

أُسقطت الطائرة التابعة لسلاح الجو الأردني قرب الرقة في سوريا في 24 ديسمبر 2014 وألقى تنظيم داعش القبض على الطيار.

وصورت عملية الإعدام ونشرت بعد ذلك في الثالث من فبراير 2015 في مقطع مصور مدته 22 دقيقة.



