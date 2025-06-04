وجّهت شخصيات بارزة في مجالات العلوم والثقافة ومنظمات المجتمع المدني بألمانيا، رسالة مفتوحة إلى مسئولي الحكومة، دعوا فيها إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.

ووفقا لمجلة "شبيجل" الألمانية، الأربعاء، كُتبت الرسالة بمبادرة من سعيد إتريس هاشمي، أحد ضحايا الهجوم العنصري الذي وقع في مدينة هاناو عام 2020.

وشارك في توقيع الرسالة العديد من الشخصيات المعروفة، بينهم الناشطة في مجال المناخ لويزا نواباور، وعالم الاجتماع هارالد فلتسر، والموسيقي ميشيل بارنبويم.

ودعا موقعو الرسالة إلى بذل جهود أكبر لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، وتقديم مساعدات إنسانية شاملة للفلسطينيين في القطاع، ومراجعة الحكومة الألمانية قرار تزويد إسرائيل بالأسلحة ووقفه.

وأشاروا إلى القلق الشديد إزاء الكارثة الإنسانية المتواصلة في غزة، واتهموا الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها في منع جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.

وطالبوا الحكومة باتخاذ موقف واضح ضد الأساليب الحربية غير المتكافئة التي تنتهجها إسرائيل، والتي يعتبرها العديد من خبراء القانون الدولي محل جدل.

ودعوا إلى تمكين منظمات دولية مستقلة مثل الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني بغزة دون عوائق.

وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة الألمانية العامة "دبليو دي آر"، وقّع الرسالة المعنية نحو 50 شخصية معروفة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.