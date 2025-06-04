موسكو: جسر القرم تعرض لضربة أوكرانية لكنه لم يتضرر

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، وفقا لوكالات أنباء روسية إن الجسر الذي يربط بين شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا والبر الرئيسي الروسي لم يتضرر جراء الهجوم الأوكراني أمس الثلاثاء.

ونقلت الوكالات عن بيسكوف قوله: "في الواقع كان هناك انفجار، لكن لم يتعرض شيء لضرر، والجسر يعمل".

وقال جهاز الأمن الأوكراني، الجهاز الرئيسي للاستخبارات، أمس الثلاثاء إن الجسر قد ينهار بعد تدمير عمود بانفجار تحت الماء.

وأغلقت السلطات الروسية الجسر أمام حركة المرور مرتين أثناء النهار قبل أن تعيد فتحه مساء.

ولفت بيسكوف إلى أن أعمال التطهير كانت مستمرة بعد هجمات بمسيرات يوم الأحد الماضي على مطارات عسكرية روسية بعيدة عن الحدود الأوكرانية. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

واتهم بيسكوف أوكرانيا باللجوء إلى الإرهاب باستخدام الطائرات المسيرة لمهاجمة الأراضي الروسية الداخلية بعد فقدان المبادرة في ساحة المعركة.

من جهة أخرى ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها على تليجرام اليوم الأربعاء أنها استخدمت صاروخا باليستيا من طراز إسكندر لتدمير نظام ألماني مضاد للطائرات من طراز "إيريس- تي" في منطقة دنيبروبتروفسك.

وأضافت الوزارة: "وعقب ذلك تم تدمير محطة رادار وراجمة صواريخ ومحطة تحكم ومركبتي دعم". وقدمت الوزارة مقطعا مصورا مدته 30 ثانية يظهر الضربة. ولم يتسن التحقق من المعلومات بصورة مستقلة.

كان جهاز المخابرات الأوكراني قد شن يوم الأحد الماضي هجوما منسقا على عدة مطارات عسكرية روسية، مدعيا أنه دمر أكثر من 40 من الطائرة المقاتلة وطائرات الاستطلاع. ووفقا للجهاز، فقد تم تدمير حوالي 34% من القاذفات الروسية القادرة على إطلاق صواريخ كروز.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية وقوع الهجمات بالطائرات المسيرة.