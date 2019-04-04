مايا مرسي: حالتان جاهزتان لتقديم البلاغ ضد الشاب المتحرش

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجلس تلقى اتصالات من الفتيات ضحايا «الشاب المتحرش»، لافتة إلى وجود حالتين جاهزيتين لتقديم البلاغ ضد الشاب.

وناشدت خلال مداخلة لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، الفتيات بتقديم البلاغات؛ ليحصل كل شخص على حقه، مضيفة أن المجلس والنيابة العامة اتخذوا كل الإجراءات القانونية من أجل ظهور الحق للفتيات والمتهم.

وأعلن المجلس القومي للمرأة، تقدمه اليوم، ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى الواقعة الشهيرة التى أثيرت مؤخراً على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وقيام مجموعة من الفتيات منذ بضعة أيام بإنشاء جروب على هذا الموقع لتجميع أدلة اتهام ضد شاب، يتضمن سرد شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة قام بها الشاب، ووقائع تحرش جنسى بالفتيات، فضلاً عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام الشاب بإرسالها إلى العديد من الفتيات.