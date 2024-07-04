اليابان تخطط لعقد قمة مع كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا على هامش قمة الناتو

يخطط رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لعقد قمة مع قادة كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن كيشيدا كشف خلال اجتماع حكومي أمس الأربعاء أنه سوف يحضر قمة الناتو الأسبوع المقبل في واشنطن، وسيتوجه بعدها إلى ألمانيا للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس.

كما أعرب عن أمله في تعزيز التعاون بين اليابان والناتو، بالإضافة إلى الشراكة بين اليابان وألمانيا، من أجل وضع أساس للتعامل مع الوضع العالمي الحالي.

وقال مسؤولون حكوميون إن كيشيدا يعتزم لقاء كبار مسؤولي كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، بعدما تم دعوتهم بجانب اليابان لحضور قمة الناتو كشركاء من منطقة المحيطين الهندي والهاديء.

وقال مراقبون إن كيشيدا يعتزم التأكيد على الشراكة مع هذه الدول نحو تحقيق السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهاديء.



