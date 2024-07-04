جيش الاحتلال يعلن مقتل نائب قائد سرية في معارك جنوبي لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الخميس، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي إعلانه مقتل نائب قائد سرية جراء انفجار صاروخ أطلق من لبنان باتجاه شمال الأراضي المحتلة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد أفادت في وقت سابق اليوم الخميس، بمشاركة 25 فريق إطفاء إسرائيلي في إخماد حرائق بـ10 بؤر في الجولان والجليل الأعلى بعد قصف حزب الله.

وأعلن حزب الله إطلاق أكثر من 200 صاروخ من أنواع متعددة باستخدام أكثر من 20 طائرة بدون طيار على مواقع إسرائيلية في الجليل والجولان، بحسب وكالة "سما" الفلسطينية.

ودوت صفارات الإنذار في 25 مستوطنة بالجليل الأعلى وسهل الحولة والجولان.

في السياق ذاته، نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين قوله إن الرد على اغتيال القائد محمد نعمة بدأ، أمس الأربعاء، وسيستمر والجبهة ستبقى مشتعلة وقوية.