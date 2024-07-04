بايدن ونتنياهو يناقشان جهود وقف إطلاق النار في غزة

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا، خلال اتصال هاتفي، اليوم، الجهود المبذولة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" والإفراج عن المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية. وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن ونتنياهو ناقشا أيضاً أحدث رد من حماس.

وذكر أنهما رحبا أيضاً بعقد اجتماع مزمع في 15 يوليو بين كبار مسئولي الأمن القومي في الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قال إن إسرائيل صارت أقرب من أي وقت مضى من التوصل لاتفاق تبادل للأسرى مع حركة حماس.