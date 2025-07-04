الإسكندرية: إقبال على الشواطئ هربا من الموجة الحارة ونسبة الإشغال 85%

شهدت مدينة الإسكندرية طقسا حارا مع ارتفاع نسبي في الرطوبة، اليوم الجمعة، واستقبلت الشواطئ روادها من الأهالي والمصطافين منذ صباح اليوم، هربا من الموجة الحارة.

وقال العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن نسبة إشغال الشواطئ اليوم مرتفعة وتزيد عن 85% في القطاع الشرقي ومنها ميامي والمندرة والأنفوشي والبوريفاج وجزيرة الذهب، وتزيد نسبة إشغال شواطئ القطاع الغربي إلى أكثر من 50% في الهانوفيل والعجمي والدخيلة.

وأضاف إبراهيم في بيان اليوم الجمعة، أن الشواطئ تشهد حاليا عددا من الفاعليات الرياضية الشاطئية المستمرة حتى نهاية موسم الصيف، ومنها لعبة الراكيت وكرة القدم الشاطئية، والكرة الطائرة، منوها إلى تخصيص أماكن للرسم والتلوين للأطفال.

وشدد إبراهيم، على تواجد أفراد الإنقاذ وعمال الأبراج مع التأكيد على النظافة ورفع المخلفات أولا بأول.

وأكد رئيس السياحة والمصايف، على تثبيت لوحات أسعار الدخول والخدمات وأرقام الشكاوى.