لا يمانع مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، العودة من الاعتزال من جديد.

وقال توماس كروت، وكيل أعمال مانويل نوير في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر روندشاو": "مانويل في أفضل حالاته الآن ويقدم كل ما لديه. إذا كان ناجلسمان يواجه أزمة في مركز الحراسة، فمانويل بصحة جيدة، وإذا استدعاه فلن يرفض بالتأكيد".

وأضاف: "مشاركة نوير في كأس العالم؟ إذا قلت نعم أو لا الآن فسأفتح بابًا لمشاكل كثيرة".

وكان نوير قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب يورو 2024 في ألمانيا، حيث قرر ناجلسمان الاعتماد على مارك أندريه تير شتيجن كحارس أساسي. لكن الأخير تعرض لإصابة طويلة بعد جراحة في الظهر مطلع يوليو، وهو ما أبعده عن مباريات التصفيات الجارية حتى منتصف نوفمبر.