رئيس اتحاد المهن الطبية: نقف على مسافة واحدة من جميع أعضاء الجمعيات العمومية للاتحاد

أكد رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، الدكتور أسامة عبد الحي، حرصه على الوقوف على مسافة واحدة من جميع أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات الأربع الممثلة في الاتحاد، وهي: نقابات الأطباء البشريين، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، مشددًا على احترامه وتقديره الكامل لرؤساء جميع النقابات الفرعية المنتمية لهذه النقابات، دون استثناء.

وأوضح رئيس الاتحاد، في بيان أصدره اليوم، أن ما صدر مؤخرًا من ملابسات أو أخطاء كان مجرد خطأ إداري بحت، لا يعكس بأي حال من الأحوال أي تمييز أو انتقاص من شأن أي طرف في المنظومة النقابية، مؤكدًا أن الجميع يحظى بنفس القدر من الاحترام والتقدير.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصفوف والعمل المشترك تحت راية واحدة، وهي خدمة أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات الأربع، والحفاظ على مقدرات الاتحاد ومكتسباته.

وأضاف أن اتحاد نقابات المهن الطبية سيظل مظلة موحّدة لجميع النقابات الأعضاء، داعيًا إلى تجاوز الخلافات والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق المصلحة العامة.