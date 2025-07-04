المستشار الألماني يدعم المنتخب قبل بداية مشواره في يورو السيدات

تمنى المستشار الألماني فريدريش ميرتس التوفيق لمنتخب ألمانيا لكرة القدم السيدات في مباراته الافتتاحية ببطولة أمم أوروبا (يورو 2025) المقامة بسويسرا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس للصحفيين في برلين اليوم الجمعة: "أدهشنا الفريق كثيرا بأسلوبه الهجومي الرائع وقوته الذهنية الكبيرة".

ويبدأ المنتخب الألماني، حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بلقب البطولة الأوروبي، حملته في النسخة الحالية في وقت لاحق من اليوم أمام بولندا.

وتمنى ميرتس للمدرب كريستيان فوك والفريق ككل، التوفيق والنجاح، وبداية ناجحة في البطولة وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف.

وقال كورنيليوس إن بطولة أمم أوروبا تحظى بمكانة خاصة لدى المستشار الألماني.

ومع ذلك وعند سؤاله عما إذا كان المستشار ينوي السفر إلى سويسرا لحضور أي مباراة لمنتخب ألمانيا، قال المتحدث الرسمي، إنه لا توجد خطط لحضور أي مباراة في سويسرا.

ويملك منتخب ألمانيا ثمانية ألقاب لليورو، كان آخرها في 2013. في يورو 2022 أنهى الفريق البطولة في المركز الثاني بعد الخسارة أمام إنجلترا في النهائي.