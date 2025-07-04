تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، انتظام أعمال توريد واستلام القمح من المزارعين، في إطار التسهيلات المقدمة على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة، حيث بلغ إجمالي الكميات الموردة منذ بدء الموسم في منتصف أبريل الماضي نحو 553 ألفًا و200 طن.

وأوضح المحافظ أنه تم وضع خطة مسبقة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التوريد وتوفير الوقت والجهد على المزارعين، من خلال تشكيل لجنة لمتابعة أعمال الاستلام والتوريد في الصوامع والشون والبناكر داخل وخارج المحافظة، خاصة في ظل زيادة المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام إلى 409 آلاف و547 فدانًا.

من جانبه، أكد المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام مديرية التموين، أن عمليات التوريد تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اللذين شددا على ضرورة تحفيز وتشجيع المزارعين لضمان انتظام التوريد.

وأشار أبو القاسم إلى أن من بين الكميات الموردة، تم استلام 400 ألف و600 طن داخل صوامع وشون وبناكر محافظة أسوان، إلى جانب 152 ألفًا و600 طن تم توريدها لصوامع المحافظات المجاورة بالتنسيق المسبق، ومنها الترامسة والمراشدة بقنا، وإسنا، وسوهاج، وبني سويف، والفيوم، والمنيا.

وأضاف أنه تم بالتوازي مع أعمال التوريد، توفير نحو 31 ألفًا و978 من التقاوي الزراعية، عبر مراكز التجهيز بالبحيرة والعاشر من رمضان وبني سويف، دعماً للمزارعين واستعداداً للموسم المقبل.