وزير الخارجية الإماراتي يناقش مع زعيم المعارضة الإسرائيلية في أبوظبي مجمل التطورات الإقليمية

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، يائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل، وفق أنباء الإمارات "وام"، اليوم الجمعة.

وقالت "وام"، إن اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بحث العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين. كما ناقش الجانبان مجمل التطورات الإقليمية والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وجهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد الوزير الإماراتي خلال اللقاء دعم بلاده لجهود المجتمع الدولي الرامية "للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة".

كما أوضح "أهمية دعم الجهود المبذولة لتعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وتوفير آلية تتيح تدفق المساعدات للمدنيين على نحو أمن ومستدام ودون عراقيل".

وأشار إلى "ضرورة العمل من أجل إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس "حل الدولتين"، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي، وإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة".