الرئيس الألماني ينتقد التظاهرات في برلين ضد قواعد السلامة الصحية

انتقد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير تظاهرات برلين التي اندلعت في عطلة نهاية الأسبوع ضد قواعد السلامة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.

ودعا شتاينماير - في كلمة ألقاها اليوم الاثنين - المواطنين إلى مواصلة التصرف بمسؤولية لتجنب حدوث إغلاق ثان، قائلًا: "إن انعدام مسؤولية عدد قليل من الأفراد يمثل خطرًا علينا جميعًا".

وأضاف: "كل منا مسؤول الآن عن منع حدوث إغلاق مرة أخرى، لأنه من الواضح جدًا أن حدوث مرحلة أخرى من التوقف سيمسنا جميعًا على نحو أقوى من ذي قبل"، مؤكدًا ضرورة أن يكون المواطنون الآن حذرين، خاصة خلال قضاء العطلات وأثناء العمل.

وتابع شتاينماير: "الطريق إلى الحياة الطبيعية -الذي نتمناه جميعًا- لن يكون عبر الاستهتار والتجاهل، لن نعود إلى الحياة الطبيعية إلا إذا صبرنا وتحملنا حتى يتوفر لقاح نواجه به هذا الفيروس، لذا أدعوكم إلى التحلي بالانضباط والتعقل".