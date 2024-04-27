الأهلي يتأهل لنهائي أفريقيا الخامس تواليا بثلاثية في مرمى مازيمبي

تأهل النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة على التوالي، بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي البطولة.

المارد الأحمر افتتح التهديف في الدقيقة 68 عن طريق رأسية رائعة لمدافعه محمد عبد المنعم غالطت حارس مازيمبي بدارا فاتي، قبل أن يضيف وسام أبو علي الثاني بشكل مميز بعد عرضية متقنة من علي معلول في الدقيقة 83، ثم اختتم أكرم توفيق الثلاثية بالدقيقة 13 من الوقت بدل الصائع من تصويبة قوية.

وبذلك صعد الأهلي للنهائي لمواجهة الترجي المتأهل من المباراة الأخرى لنصف النهائي، بعد تكرار فوزه على صن داونز بهدف نظيف.