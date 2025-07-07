كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر والصومال إلى 127.7 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 58.2 مليون دولار خلال عام 2023 .

ويأتى ذلك حرصًا من الجهاز على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يستقبل اليوم الاثنين، حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمدينة العلمين، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن الأوضاع الإقليمية والقارية.

وسجل حجم الصادرات المصرية إلى الصومال 122.9 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 55.8 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الصومال 4.8 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2023، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

جاءت منتجات المطاحن في مقدمة أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصومال خلال عام 2024 بقيمة 60 مليون دولار، يليها سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 29 مليون دولار، ثم التبغ بقيمة 6 ملايين دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 6 ملايين دولار، ومحضرات خضر وفواكه بقيمة 3 ملايين دولار .

فيما جاءت الحيوانات الحية بمقدمة أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصومال خلال عام 2024 بقيمة 4 ملايين دولار، يليها صمغ وخلاصات نباتية بقيمة 800 ألف دولار.

كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال 884 ألف دولار خلال العام المالي 2023/ 2024، مقابل 299 ألف دولار خلال العام المالي 2022/ 2023، فيما بلغت قيمة تحويلات الصوماليين العاملين في مصر 3 آلاف دولار خلال العام المالي 2023/ 2024، مقابل 14 ألف دولار خلال العام المالي 2022/ 2023.

وسجل عدد سكان مصر 107.8 مليون نسمة خلال يوليو عام 2025، بينما سجل عدد سكان الصومال 19.7 مليون نسمة خلال نفس الفترة، بحسب بيان الإحصاء.