مصرع شقيقين توأم في تصادم سيارتي نقل بمنطقة أطفيح

لقى شقيقان "توأم" مصرعهما، وأصيب شخص ثالث، في حادث تصادم مروع بين سيارتي نقل بمنطقة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد وقوع حادث مروري ووجود حالات وفاة ومصابين بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة سائق، 30 سنة، بصحبته شقيقه التوأم، اصطدمت بهما سيارة نقل "فنطاس" قيادة سائق، مما أسفر عن وفاة الشقيقين التوأم، وإصابة سائق النقل "فنطاس" بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونقلت الجثتين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع حطام الحادث، من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، بعد الازدحام المتسبب فيه الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.