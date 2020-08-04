قالت السلطات الأمريكية إن اثني عشر شخصًا أُدخلوا المستشفى في ولاية وايومنغ، الاثنين، بعد تحطم 3 مناطيد تعمل بالهواء الساخن.



وتحطمت ثلاثة بالونات تحمل ما مجموعه 36 شخصًا على الأرض، صباح الاثنين، وفقًا لرئيس إدارة منطقة جاكسون هول لإطفاء الحرائق، برادي هانسن.



وقال هانسن إن السلطات تلقت مكالمة بعد الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي مباشرة بأن ثلاثة بالونات لمشاهدة معالم المدينة سقطت بالقرب من سفوح منتجع تيتون فيليدج، الذي يقع على بعد حوالي 12 ميلا شمال غرب منطقة جاكسون هول.



وأوضح هانسن أنه من بين 36 شخصًا كانوا على متن المناطيد، تم نقل 11 إلى المستشفيات المحلية، ونقل واحد إلى مركز الصدمات ذات المستوى الأول في إيداهو فولز.

وأشار هانسن إلى أنه يبدو أن الطيارين واجهوا تيارات غير متوقع من الرياح أجبرت المناطيد على الهبوط، مُضيفا ستُجرى المزيد من التحقيقات.

وتواصلت CNN مع صاحب مناطيد الهواء الساخن، شركة وايومنغ بالون، للتعليق.