أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء ارتفاع التضخم السنوي في كوريا الجنوبية بنسبة 3ر0 بالمئة في يوليو، ليسجل أول ارتفاع خلال ثلاثة أشهر، في الوقت الذي ظهرت فيه علامات على انتعاش معنويات المستهلكين وسط جائحة فيروس كورونا، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني المنتجات الزراعية والبترولية، بنسبة 7ر0 % عن العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن أسعار الخدمات لم تتغير الشهر الماضي، في حين ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 4ر8 % على أساس سنوي في يوليو.