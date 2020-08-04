اختيار البحرينية نعيمة القصي ممثلة لمنظمة الصحة العالمية في مصر

سلم الدكتور جون جبور ممثل الصحة العالمية بجمهورية مصرالعربية مهام منصبه إلى الدكتورة نعيمة حسن القصي، حيث يبدأ جبورمهامه الجديدة في سلطنة عمان.
والدكتورة نعيمة القصي الممثلة الجديدة لمنظمة الصحة العالمية بمصر، من دولة البحرين، وقد شغلت منصب ممثل منظمة الصحة العالمية بالإنابة في جمهورية مصر العربية منذ عام 2010 إلى عام 2013 ،إلى جانب عملها كمساعد للمدير الإقليمي للمنظمة آنذاك.
وتتمتع الدكتورة نعيمة بأٔكثر من ثلاثين عاًما من الخبرة على المستوى القطري والإقليمي والدولى في مجالات النظام الصحي والعمل الإنساني والتنموي بتوجيه من دستور منظمة الصحة العالمية لحماية الصحة والأمن الصحي بشكل مسؤول.
وحصلت القصي على الدكتوراه الفخرية في العلوم)DSci(من جامعة غلاسكوكاليدونيان، إسكتلندا، المملكة المتحدة عام 2005، ومنحت من ملك البحرين جائزة المرتبة الأولى للكفاءة في 2016.
كما حصلت القصي، جائزة القيادة في المسؤولية الاجتماعية من الشبكة العربية الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في العالم العربي في الكويت عام 2018.
وعملت كممثل لمنظمة الصحة العالمية في العراق في الفترة مابين عام 2003 إلى عام 2010، وقادت أزمة ليبيا كممثل لمنظمة الصحة العالمية لمدة ثمانية أشهر. وكان لها دور فعال في ضمان التنسيق الكامل بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية و شركاء التنمية للعمل مع استراتيجيات وخطط مساعدة واضحة للقطاع الصحي والتنمية.
وقبل ذلك تم تعيينها من قبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ككبير علماء التمريض والقبالة في المكتب الرئيسي بجنيف منذ عام 1999- إلى عام 2003، وقبل ذلك عملت ببلدها البحرين.
وقالت الدكتورة نعيمة القصي " سعيدة بقبول منصبي في جمهورية مصر العربية، وأشعر بالحماس لاستكمال ماتم إنجازه لتحقيق مبدأ الصحة للجميع وبالجميع للشعب المصري ولتعزيز الصحة والأمن الصحي من أجل نماء ورفاهية الجميع دون أي تمييز.