اختيار البحرينية نعيمة القصي ممثلة لمنظمة الصحة العالمية في مصر

سلم الدكتور جون جبور ممثل الصحة العالمية بجمهورية مصرالعربية مهام منصبه إلى الدكتورة نعيمة حسن القصي، حيث يبدأ جبورمهامه الجديدة في سلطنة عمان.



والدكتورة نعيمة القصي الممثلة الجديدة لمنظمة الصحة العالمية بمصر، من دولة البحرين، وقد شغلت منصب ممثل منظمة الصحة العالمية بالإنابة في جمهورية مصر العربية منذ عام 2010 إلى عام 2013 ،إلى جانب عملها كمساعد للمدير الإقليمي للمنظمة آنذاك.



وتتمتع الدكتورة نعيمة بأٔكثر من ثلاثين عاًما من الخبرة على المستوى القطري والإقليمي والدولى في مجالات النظام الصحي والعمل الإنساني والتنموي بتوجيه من دستور منظمة الصحة العالمية لحماية الصحة والأمن الصحي بشكل مسؤول.



وحصلت القصي على الدكتوراه الفخرية في العلوم)DSci(من جامعة غلاسكوكاليدونيان، إسكتلندا، المملكة المتحدة عام 2005، ومنحت من ملك البحرين جائزة المرتبة الأولى للكفاءة في 2016.



كما حصلت القصي، جائزة القيادة في المسؤولية الاجتماعية من الشبكة العربية الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في العالم العربي في الكويت عام 2018.



وعملت كممثل لمنظمة الصحة العالمية في العراق في الفترة مابين عام 2003 إلى عام 2010، وقادت أزمة ليبيا كممثل لمنظمة الصحة العالمية لمدة ثمانية أشهر. وكان لها دور فعال في ضمان التنسيق الكامل بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية و شركاء التنمية للعمل مع استراتيجيات وخطط مساعدة واضحة للقطاع الصحي والتنمية.



وقبل ذلك تم تعيينها من قبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ككبير علماء التمريض والقبالة في المكتب الرئيسي بجنيف منذ عام 1999- إلى عام 2003، وقبل ذلك عملت ببلدها البحرين.



وقالت الدكتورة نعيمة القصي " سعيدة بقبول منصبي في جمهورية مصر العربية، وأشعر بالحماس لاستكمال ماتم إنجازه لتحقيق مبدأ الصحة للجميع وبالجميع للشعب المصري ولتعزيز الصحة والأمن الصحي من أجل نماء ورفاهية الجميع دون أي تمييز.