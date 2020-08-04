ما هي المدة المناسبة لحفظ اللحوم بالثلاجة؟ هيئة الغذاء والدواء السعودية توضح

ما هي أفضل طريقة لحفظ اللحوم؟ قد تظن أنه لا داعي للقلق بمجرد وضع اللحوم في الثلاجة، ولكن، أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مؤخراً الخطوات التي يجب أن يلتزم بها المرء.



وخلال مقطع فيديو إرشادي على "تويتر"، أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بعض النصائح التي تتعلق بحفظ اللحوم.

وتفسد اللحوم بسرعة، وهي تُعد بيئة مناسبة لنمو الميكروبات، وفقاً لما ذكرته الهيئة.



وبهدف أن يبقى اللحم طازجاً ونظيفاً، يجب الحرص على عدم ترك اللحم خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين حتى لا يفسد.

ويجب تقطيع اللحم وتقسيمه حسب الحاجة اليومية قبل حفظه في الثلاجة أو "الفريزر".

وتمنعك هذه الخطوة من إخراج قطعة اللحم بأكملها كل مرة وإدخالها مجدداً، إذ يزيد ذلك من نسبة تعرضها للبكتيريا.

وفي حال حفظ اللحم في "الفريزر"، يجب وضعه داخل كيس نظيف، ومُفرغ من الهواء قدر الإمكان، ومغلق بإحكام.

وللحفاظ على جودة اللحم وطراوته، يُنصح بحفظه في الثلاجة أولاً لمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل نقله إلى "الفريزر".