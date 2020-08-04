حزب الله: انفجار مرفأ بيروت مأساة وطنية كبرى أصابت لبنان

وصف حزب الله اللبناني، انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع اليوم الثلاثاء، بـ"مأساة وطنية كبرى أصابت لبنان"، وذلك تزامنًا مع "ظروف صعبة" تمر بها البلاد.

وأضاف حزب الله، في بيان أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، أن الفاجعة الأليمة وما خلّفته من دمار غير مسبوق وعواقب خطيرة على مختلف المستويات، تستدعي التضامن والوحدة والعمل المشترك لتجاوز آثار هذه المحنة القاسية والوقوف مجددًا بعزم وارادة لمواجهة الصعاب والتحديات المستجدة.

ووجه التحية إلى جميع الطواقم الطبية والتمريضية وهيئات الإغاثة الإنسانية ورجال الدفاع المدني والأطباء.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن سبب الانفجار حريق اندلع في مستودع للمفرقعات قرب المرفأ.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، ما أدى لانفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت أنباء، نقلا عن وزير الصحة اللبناني، بوقوع 73 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 3700 شخص؛ جرّاء الحادث.

ومن جانبه شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدا بمحاسبة المسئولين عن الحادث.