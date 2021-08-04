طالب بزراعة الفيوم يروي تفاصيل ابتكاره خلايا نباتية تنتج الكهرباء طوال 24 ساعة

روى المهندس أحمد دياب الطالب بكلية الزراعة بجامعة الفيوم، تفاصيل ابتكاره خلايا نباتية قادرة على إنتاج كهرباء لمدة 24 ساعة بكفاءة أعلى من الخلايا الشمسية.

وقال لبرنامج "جروب الماميز" على شاشة "مدرستنا"، مساء الثلاثاء، إن هذه الخلايا تشبه الخلايا الشمسية التي هي عبارة عن شريحة ينزل عليها ضوء الشمس، تُنتج كهرباء فيتم تخزينها في بطاريات لإتاحة هذه الطاقة خلال الفترة المسائية.

وأضاف أن الخلايا الحرارية التي ابتكرها تحل مشكلات الخلايا الشمسية، موضحًا أنه بدأ بتصنيع خلية عن طريق النبات، تحاكي كيفية تصنيع الخلايا الشمسية، للتعرف على حجم الكهرباء الناتجة عنها، وهل تكون مستدامة من عدمه.

وأشار إلى أن هذه الخلايات أنتجت طاقة كهربائية سواء في وجود الضوء أو عدم وجوده، وبالتالي فإن هذه الشريحة قادرة على إنتاج الكهرباء لمدة 24 ساعة، وهي أول شريحة تعتمد على الأشعة تحت الحمراء بنسبة 65%، وهي أعلى نسبة حتى الآن.

وأكد دياب، أن شركة First Sollar المسؤولة عن تكوين استخراج الخلايا الشمسية اعترفت في 2016 بأن الخلية الحرارية المصرية هي أحدث خلية يمكنها تصنيعها وقادرة على شحنات كهربائية على مستوى العالم.

وأوضح أنه كان يحافظ على مذاكرته أولًا، ثم يهتم بالموهبة التي يمتلكها، وأن أسرته لم تمانع ما يخطط ويحلم به، مشيرًا إلى أن هوايته تمثّلت في القراءة وشغف المعرفة.

يُشار إلى أن المبتكر المصري سبق أن كشف أن يعتمد في تصنيع الخلية على طريقة النانو بارتيكال، التي تعتبر مكوناتها الأساسية من مادة عضوية مثل الكلورفيل، بحيث يتم استخلاص منه العنصر المركز ويتم إثارته ببعض الطاقة بالإضافة لوجود عناصر مشتركة في تصنيع الخلية بشرط تهيئته للوصول لمكعب يمكنه امتصاص نسب كبيرة من الأشعة الضوئية والأشعة تحت الحمراء، وإنتاج أضعاف الشحنات الكهربائية مقارنة بالخلايا الشمسية.

https://www.youtube.com/watch?v=zAKHTTq8aAU