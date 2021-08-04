الوكالة اللبنانية: سقوط صواريخ مجهولة المصدر في سهل مرجعيون

أفاد تقرير لبناني، اليوم الأربعاء، بأن عددا من الصواريخ مجهولة المصدر سقط في سهل مرجعيون جنوب لبنان.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، إن دوي انفجار قوي سمع في بلدات وقرى مرجعيون، وسمعت في ما بعد صافرات الإنذار في "مستعمرة كريات شمونة" الإسرائيلية .

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد بأن صافرات إنذار دوت على الحدود مع لبنان.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على موقع تويتر، أن "صافرات إنذار دوت في بلدات كريات شمونة، كفار جلعادي وتل حي" على الحدود مع لبنان.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن هناك تقارير عن سقوط صاروخين في المنطقة، وأن الجيش الإسرائيلي رد بقصف مدفعي للموقع الذي تم إطلاقهما منه.