برشلونة يتوصل لاتفاق مع دورتموند لضم كريم أديمي بعقد يمتد خمسة مواسم

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مع بوروسيا دورتموند الألماني للتعاقد مع المهاجم كريم أديمي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أنهى الطرفان المفاوضات الخاصة بالصفقة.

ووفقًا لما كشفه الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن برشلونة اتفق مع دورتموند على ضم اللاعب مقابل 22 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين يورو كحوافز ومتغيرات مرتبطة بالأداء.

وأشار التقرير إلى أن أديمي، البالغ من العمر 24 عامًا، وافق بالفعل على الشروط الشخصية، وسيوقع عقدًا يمتد لمدة خمسة مواسم مع الفريق الكتالوني بقيادة المدرب هانز فليك.

وقدم الدولي الألماني موسمًا جيدًا مع بوروسيا دورتموند خلال 2025-2026، بعدما شارك في 44 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وسيمنح انضمام أديمي برشلونة المزيد من الخيارات الهجومية، بعدما سبق للنادي أن عزز صفوفه بالتعاقد مع الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صفقة بلغت قيمتها 80 مليون يورو.