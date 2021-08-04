إسرائيل تستأنف قصف الحدود اللبنانية ردا على إطلاق قذائف

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن مدفعيته استأنفت قصف الحدود اللبنانية ردا على إطلاق قذائف من لبنان باتجاه إسرائيل في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على حسابه على موقع تويتر: "تقصف مدفعية الجيش من جديد في هذه الساعة على طول الحدود اللبنانية، ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق اليوم".

وكان الجيش قصف داخل الأراضي اللبنانية في وقت سابق، بعدما دوت صافرات إنذار في بلدات كريات شمونة وكفار جلعادي وتل حي على الحدود مع لبنان.

وأوضح الجيش أنه جرى إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل، وأن قذيفة واحدة سقطت داخل الأراضي اللبنانية بينما سقطت قذيفتان داخل أراضي إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق مساء أمس الأول الاثنين تمرينا عسكريا على طول الحدود مع لبنان، وقال إن هدفه هو "فحص جاهزية قوات الجيش ومدى استعدادها لأيام قتالية محتملة على الحدود مع لبنان".