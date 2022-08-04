مقتدى الصدر يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان العراقي

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دعا زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي.

وقال الصدر، في كلمة أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "إن الثورة الحالية ليست من أجل السلطة"، مشيرا إلى أنه لم يقرر الخوض بالانتخابات الجديدة من عدمها.

وأضاف "الثورة بدأت صدرية وهم جزء من الشعب.. والثورة لن تستثني الفاسدين من التيار الصدري".

وأكد الصدر أنه لم ولن يرضى بإراقة الدماء أبدا، لافتا في ذات الوقت إلى أنه على الثوار والمعتصمين البقاء والاستمرار لحين تحقيق المطالب، موجهاً شكره للقوات الأمنية والمساندين للثورة.