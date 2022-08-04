كمونة: شركة الكرة في الأهلي قررت التضحية بـ سواريش

يرى سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن الفريق يحتاج للتعاقد مع مدير فني أجنبي عالمي في الفترة القادمة من أجل استعادة الألقاب على المستوى المحلي والإفريقي، مشيرًا إلى وجود نية عند شركة الكرة بالأهلي لرحيل البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني الحالي للفريق.

الأهلي تعادل مع فاركو بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا كبيرًا بعد إلغاء هدف صحيح للأهلي.

وقال سمير كمونة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «Ten»: «شركة الأهلي قررت التضحية بالبرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق في نهاية الموسم الجاري، وتوجيه الشكر له بعد ضياع لقب الدوري الممتاز للموسم الثاني على التوالي، ويوجد قرار غير معلن برحيله والبحث عن بديل أجنبي».

وأضاف: «النادي الأهلي باسمه وتاريخه وألقابه أكبر من سواريش، فهو مدرب متواضع وأقل فنيا من القلعة الحمراء، كما أنه لا بد أن يغير سواريش طريقته في الاعتماد على ثلاثي في قلب دفاع الأهلي خاصة مع عدم وجود المنافس الذي يشكل خطورة على مرمى محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء».

وتابع: «أتمنى أن يستعيد حسام حسن مستواه مع الأهلي، ويعود إلى نصف مستواه الذي كان يقدمه مع سموحة وأتوقع يحقق النجاح مع الأحمر».

وأتم: «الأهلي ابتعد بشكل كبير عن المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم مع الغريم التقليدي الزمالك، حيث أن الفريق الأبيض الأقرب للفوز ببطولة الدوري هذا الموسم بنسبة 60%».