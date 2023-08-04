تقارير: مبعوثو إيكواس غادروا النيجر دون مقابلة تشياني

ذكرت قناة "آر إف آي" الفرنسية ووسائل إعلام أخرى اليوم الجمعة، أن بعثة وساطة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) غادرت عاصمة النيجر، نيامي، دون مقابلة الحاكم الفعلي الجديد للبلاد عبد الرحمن تشياني.



وأطلقت إيكواس إنذارا لمدة سبعة أيام للانقلابيين يوم الأحد الماضي، ودعت المجلس العسكري الجديد إلى إعادة تنصيب الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم خلال أسبوع.



وذكرت المجموعة أنه ما لم يتم ذلك، فستتخذ إجراءات قد تتضمن استخدام القوة. ويناقش قادة جيوش مجموعة إيكواس المزيد من الخطوات المحتملة في العاصمة النيجيرية أبوجا.



كان ضباط من وحدة النخبة بقيادة عبد الرحمن تشياني ألقوا القبض على بازوم، وأعلنوا الإطاحة به من السلطة، قبل نحو عشرة أيام.



ونصب تشياني نفسه حاكما جديدا للبلاد يوم الجمعة الماضي. وقوبل الانقلاب بالإدانة على المستوى الدولي.



وعلق قادة الانقلاب العمل بالدستور وحلوا جميع المؤسسات الدستورية، بعد فترة قصيرة من تولي تشياني السلطة.



وبالإضافة إلى النيجر، بدأت إيكواس مفاوضات دبلوماسية مع الجزائر وليبيا أمس الخميس، وفقا للرئيس النيجيري بولا تينوبو.



وأدانت الجزائر في وقت سابق الإطاحة ببازوم، لكنها حذرت إيكواس من التدخل العسكري. وأعادت النيجر فتح الحدود مع الجزائر وليبيا أمس الأول الأربعاء.