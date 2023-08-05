إصابة 15 شخصا انقلبت حافلتهم أثناء توجههم لأحد الأفراح بكفر الزيات

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شهد طريق كفر الزيات قصر نصرالدين التابع لدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، انقلاب أتوبيس يقل 28 شخصا من بينهم سيدات وأطفال في مصرف دنشواي بجوار طريق كفر الزيات - قصر نصرالدين، كانوا في طريقهم لحضور أحد الأفراح بمدينة كفر الزيات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج اللازم وتوفير الرعاية الصحية الأولية والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بوقوع حادث انقلاب أتوبيس في مياه مصرف دنشواي الواقع على طريق قصر نصر الدين - كفر الزيات، وتعطل الحركة المرورية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، بقيادة علاء بهنسي نائب رئيس مجلس مدينة كفر الزيات، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتبين إصابة 15 شخصا من ركاب الأتوبيس بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

وتم الدفع بأوناش كبيرة لانتشال الأتوبيس وتحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات حول ظروف وملابسات الحادث ورفع آثار حطام الحادث وتسير الحركة المرورية على الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.