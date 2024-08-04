قتيل و3 جرحى إسرائيليين بعملية طعن في مدينة حولون بجنوب تل أبيب

قتلت امرأة إسرائيلية وأصيب 3 آخرون، اليوم الأحد، جراء عملية طعن في مدينة حولون بجنوب تل أبيب.





وتحدثت تقارير إعلامية عن أن منفذ عملية الطعن، التي تمت في أكثر من موقع، هو فلسطيني من الضفة الغربية، وقد تم إطلاق النار عليه بعد استجابة الشرطة الإسرائيلية وتنقلها إلى مكان الحادث.

من جهتها، قالت نجمة داوود الحمراء إن سيدة في السبعينات من عمرها توفيت على عين المكان، فيما تم نقل 3 مصابين في حالة خطيرة إلى المركز الطبي وولفسون القريب.

والمصابون هم رجل في السبعينيات من عمره في حالة حرجة، ورجل يبلغ من العمر 68 عاما في حالة خطيرة، ورجل يبلغ من العمر 26 عاما في حالة متوسطة.