انطلاق برنامج التدريب الصيفي بجامعة الدول العربية

افتتح السفير محمد صالح العجيري الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الإدارية والمالية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد ،برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات.

ورحب العجيري بالطلاب المشاركين بالبرنامج والذي يبلغ عددهم 130 طالب وطالبة من جنسيات عربية متنوعة ( مصر- فلسطين – الأردن – سوريا – العراق – البحرين – السعودية – تونس – الجزائر – المغرب – موريتانيا – الصومال – لبنان )، حيث تم توزيعهم على فترتين تدريبيتين تمتد كل فترة لمدة شهر واحد يتضمن اسبوعاً تعريفي وتأهيلي ثم يتم توزيعهم على قطاعات وإدارات الأمانة العامة للتدريب الميداني واكتساب الخبرات العملية.

وحضر الافتتاح وزير مفوض حمود جاسم الماجد مدير إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل، وكلاً من ياسر أبوسيدو، و شريف صلاح الدين مسئولي برنامج التدريب.

والجدير بالذكر أن البرنامج يضم معسكراً تدريبياً تستضيفه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والهدف منه التعريف بمنظمات الجامعة العربية ومؤسساتها.

ويضم الأسبوع التعريفي عدد من الجلسات التعريفية بألية العمل بجامعة الدول العربية يقدمه نخبة من مدراء الإدارات والموظفين بالأمانة العامة للطلاب لتعريفهم بكل ما يخص طبيعة عمل القطاعات المتعددة للجامعة والمجالس الوزارية والادارات.