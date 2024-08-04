إزالة محجرين لتشوينات مواد البناء وإعادة أرضهما للنشاط الزراعي في البحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بإزالة محجرين خاصين بتشوينات الرمل والزلط ومواد البناء بمنطقة خربتا بمركز كوم حمادة، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الأراضي الزراعية واستعادة النشاط الزراعي بالأراضي الفضاء.

وشددت "عازر"، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، على التنسيق بين حماية الأراضي، ومديرية الزراعة؛ لإعادة الشئ لأصله وحرث الأرض، بهدف إعادتها للنشاط الزراعي مرة أخرى لضمان الاستفادة منها بالشكل الأمثل.

وأكدت المحافظ، تعميم تلك التوجيهات بجميع المراكز والمدن والقرى، والعمل على توفير كل السبل لتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي الزراعية.

يذكر أن محافظ البحيرة أصدرت تلك القرارات خلال الجولة الميدانية التي أجرتها اليوم، بمركز كوم حمادة، رافقها خلالها كامل غطاس السكرتير العام المساعد، واللواء محسن الجندي رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، ورشا مسامير مساعد المحافظ للشئون الصحية والمبادرات، وذلك لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع واتخاذ كل التدابير اللازمة لإزالة أي مخالفات وتحسين حياة المواطنين.