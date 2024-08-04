مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على القائمة التي سيخوض بها مباراة المقاولون العرب، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 23 من الدوري المصري.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 75 نقطة من 29 مباراة، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي لعب مباراتين أكثر.

بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 «قبل الأخير» المؤدي للهبوط برصيد 25 نقطة من 31 مباراة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أن القائمة ستشهد غياب محمد الشناوي، محمد عبد المنعم عن المباراة للراحة، كما يغيب طاهر محمد طاهر وعمرو السولية للإصابة، إلى جانب استمرار علي معلول في التعافي من إصابته طويلة الأمد التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما يغيب محمود عبد المنعم كهربا بسبب غيابه عن المران لليوم الثاني على التوالي.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير - مصطفي مخلوف - محمود الزنفلي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - كريم فؤاد - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - عمر كمال - أحمد عابدين

خط الوسط: إمام عاشور - أكرم توفيق - مروان عطية - كريم وليد - محمد مجدي أفشة - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: وسام أبو علي.