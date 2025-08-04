صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، الطبعة العربية من كتاب "الأنانية في الفلسفة الألمانية" تأليف جورج سانتيانا وترجمه عن اللغة الإنجليزية كرم أبوسحلي.

ويستكشف سانتايانا، في هذا الكتاب مفهوم الأنانية في فلسفة المفكرين الألمان مثل جوته، وكانط، وشوبنهاور، ونيتشه وغيرهم، وهو يذهب إلى أن هؤلاء الفلاسفة كانوا منشغلين بفكرة الذات وعلاقتها بالعالم، وأن هذا الانشغال أفضى بهم إلى وضع نظريات معقدة ومتناقضة أحيانًا عن الذاتية، والوعي، والحرية.

ويرى سانتيانا، أن الأنانية عرض ذاتي للفكر الألماني؛ ولذا فهو يناقش الحالة المثيرة للشفقة التي غرستها الفلسفة الألمانية في نفوس أهلها، ويدحض – مستعينًا بفكرة الأنانية بصفتها أداة تحليلية – الفلسفة الألمانية المتعالية، ويجدها فلسفة زائفة لا تمثل سوى منظور مغرق في خصوصيته.

ويبحث الكتاب، في السياق التاريخي والثقافي الذي نشأت فيه فكرة الأنانية، بالإضافة إلى تأثيرها على الحركات الفلسفية اللاحقة؛ مثل الوجودية والظاهراتية.

ويتسم تحليل سانتايانا، بالصرامة وسهولة الفهم، ما يجعل الكتاب مصدرًا قيمًا لطلاب الفلسفة والمشتغلين بها بصفة خاصة، والمهتمين بتاريخ الأفكار بصفة عامة.

- كتاب دينيس ديدرو والحركة الموسوعية

وصدرت أيضًا الطبعة العربية من كتاب "دينيس ديدرو والحركة الموسوعية"، تأليف جون مورلي، وترجمة عن الإنجليزية كرم عباس.

ويقدم الكتاب، نظرة شاملة تفصيلية لحركة الثقافة والأدب في مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية.

ويتخذ المؤلف من "دينيس ديدرو"، وفلسفته، نقطة وصل لربط الشخصيات، والأحداث، والتفاصيل، التي ترسم صورة مكتملة لقرن كامل من الفكر والثقافة والأدب في التاريخ الأوروبي الحديث، فلقد كان "ديدرو" هو دينامو الحركة الموسوعية التي جمعت نخبة من المفكرين والعلماء والفلاسفة لغرض كتابة مقالات ودراسات في شتى جوانب المعارف البشرية.

وشملت الحركة، أسماء لامعة مثل مونتسكيو، وفولتير، وروسو، وغيرهم، يتناولهم الكتاب بكثير من التفاصيل في علاقتهم مع ديدرو الذي قام بالجهد الأكبر في الإشراف على المشروع، والمساهمة بالكتابة، وإعداد المقالات، وتحريرها.

كما يتضمن الكتاب، تحليلاً للحركة الفلسفية في أوروبا من خلال تشابك أفكار ديدرو مع أفكار فلاسفة آخرين أمثال بيكون، وديكارت، وإسبينوزا، وغيرهم.

ويشمل الكتاب، عروضًا تحليلية نقدية لنصوص "ديدرو" بعيدًا عن مقالاته في الموسوعة، فيعرض لعدد من الكتب منها: (الأفكار الفلسفية)، و(كفاية الدين الطبيعي)، و(نزهة الشكاك).

ويتناول أيضًا بعض القصص والروايات مثل (الراهبة)، و(جاك المؤمن بالقضاء والقدر)، وأعماله الفلسفية الأدبية مثل (رسالة عن العميان لخدمة المبصرين).

ويخصص الكتاب، فصلا كاملا لنظرية ديدرو في الدراما والمسرح، ويعرض بنظرة نقدية فاحصة لمسرحيتي (الابن الطبيعي) و(رب الأسرة).

كما يخصص فصلاً كاملاً لأهم أعمال ديدرو، وهو (ابن أخو رامو)، هذا بجانب العرض والتحليل لبعض الأعمال الثانوية الأخرى.