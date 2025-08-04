إقبال كبير من الناخبين في أول أيام انتخابات الشيوخ 2025 بالشرقية

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، اصطفاف طوابير من الناخبين بمحيط اللجان للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي، الذي انطلق وسط إقبال ملحوظ من المواطنين.

ويتنافس على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة الشرقية، والتي يبلغ عددها 7 مقاعد، 24 مرشحًا، بينهم 11 مرشحًا مستقلًا، و5 مرشحين عن حزب "مستقبل وطن"، ومرشحين اثنين عن حزب "مصر الحديثة"، ومرشحين اثنين عن حزب "المؤتمر"، ومرشح واحد عن حزب "الوفد"، ومرشح واحد عن حزب "الاتحاد"، ومرشح واحد عن حزب "الشعب الجمهوري"، ومرشح واحد عن حزب "حماة الوطن".

كما تقدمت القائمة الوطنية "من أجل مصر" بطلبات الترشح على مقاعد القائمة عن الدائرة الثالثة (قطاع شرق الدلتا)، التي تضم محافظات الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، حيث ضمت القائمة 6 مرشحين عن محافظة الشرقية.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية 4 ملايين و867 ألفًا و259 ناخبًا وناخبة، موزعين على 829 مقرًا انتخابيًا، تتضمن 844 لجنة فرعية.

وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في تمام الساعة التاسعة صباحًا اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025، على أن تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، ويستمر التصويت لمدة يومين. ويشرف على الانتخابات 9500 قاضٍ من قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وتُجرى الانتخابات في حضور وسائل الإعلام والمنظمات الحاصلة على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس 2025، على أن تبدأ انتخابات الإعادة في الخارج يومي 25 و26 أغسطس، وفي الداخل يومي 27 و28 أغسطس، على أن تُعلن النتيجة النهائية للانتخابات في 4 سبتمبر 2025.





