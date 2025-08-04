رئيس البرلمان العربي: انتخابات مجلس الشيوخ محطة مهمة في تطور المسار الديمقراطي

ثمن محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الجهود الكبيرة والاستعدادات المكثفة التي قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ المصري التي انطلقت اليوم بالداخل.

جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة الوطنية للانتخابات قبيل بدء انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بحضور المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعرب اليماحي، عن ثقته في أن هذه الانتخابات ستكون محطة مهمة وجديدة في تطور المسار الديمقراطي في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يولي أهمية كبرى لتوسيع دائرة المشاركة السياسية وتعزيز دور المؤسسات التشريعية في صياغة السياسات العامة.

وقال رئيس البرلمان العربي إن دعوة الهيئة للبرلمان العربي في متابعة هذه الانتخابات تعكس ثقتها في الدور الذي يقوم به البرلمان العربي في دعم وتعزيز المسار الديمقراطي في الدول العربية، كما تعكس شفافية العملية الانتخابية وانفتاح مؤسسات الدولة المصرية على المتابعة العربية والدولية.

وأعرب اليماحي عن تقديره أيضا للتسهيلات التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل مهمة البرلمان العربي للمشاركة في متابعة مجريات الانتخابات وتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه.

وأشاد اليماحي بجهود الهيئة في توظيف التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة ضمن المنظومة الانتخابية، بما في ذلك تيسير إجراءات تسجيل المرشحين، وتوفير قواعد بيانات دقيقة للناخبين، وتسهيل الوصول إلى المعلومات الانتخابية عبر المنصات الإلكترونية الرسمية.

ولفت اليماحي إلى أن مشاركة البرلمان العربي في متابعة هذه الانتخابات تأتي في إطار نهج ثابت يلتزم به البرلمان في دعم وتعزيز المسارات الديمقراطية في الدول العربية، ومواكبة كل الاستحقاقات السياسية الكبرى التي تشكل محطات مفصلية في مسيرة الإصلاح والتحديث السياسي.